Суд в Крыму рассмотрит апелляцию на приговор крымскому стороннику Навального

Верховный суд Крыма в пятницу, 14 апреля, рассмотрит апелляционную жалобу координатора общественной инициативы «Навальный 2018. Крым» Дмитрия Кисиева. Об этом он сообщил корреспонденту Крым.Реалии.

Активист пригласил всех неравнодушных людей приходить в суд: «Кто хочет прийти и соблюсти принцип гласности, как в демократических странах, жду вас завтра, 14 апреля в 10 утра по адресу: город Симферополь, улица Павленко, 2».

Адвокат активиста Алексей Ладин в комментарии Крым.Реалии заявил, что с большой долей вероятности, решение суда первой инстанции Верховный суд Крыма оставит в силе.

«Несмотря на то, что из доказательств вины Кисиева в деле присутствуют лишь рапорты сотрудников полиции и ничего больше, думаю, что решение признают законным. У нас есть одна идея, которую мы намерены применить по линии защиты. Не буду ее пока озвучивать, получится – замечательно, не получится, значит нет», – сказал Ладин.

Координатор общественной инициативы «Навальный 2018. Крым» Дмитрий Кисиев был задержан сотрудниками полиции 26 марта 2017 года в день массовых антикоррупционных протестов, прошедших под лозунгом «Димон ответит». Кисиев намеревался провести одиночный пикет.

Районный суд Симферополя приговорил Кисиева к 10 суткам административного ареста. 5-го апреля активист вышел на свободу.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».