Эксперт: крымские власти пытаются незаконно ограничить доступ к информации

В России работают множество законов и служб, которые «фильтруют» информацию, а решение об ограничении доступа к информации имеют право самостоятельно принимать 6 органов на федеральном уровне – от Генеральной прокуратуры до Роскомнадзора. Поэтому все попытки подконтрольных Кремлю властей Крыма ограничить на полуострове интернет-трафик не соответствуют российским законам. Такое мнение в вечернем эфире Радио Крым. Реалии высказал руководитель Центра защиты цифровых прав России Саркис Дарбинян.

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​«Не очень-то понятно, зачем фильтровать еще, когда федеральная служба занимается блокировкой информации на всей территории Российской Федерации во всех субъектах. И провайдеры под страхом наказания, которое сейчас увеличивается, обязаны ограничивать доступ к тем сайтам, которые есть в реестре. Введение таких стандартов на региональном уровне крайне сомнительно в виду того, что такие полномочия возлагаются на федеральные органы власти», – сказал он.

В подконтрольном Кремлю министерстве внутренней политики, информации и связи аннексированного Крыма хотят ввести фильтрацию потока информации в интернете, чтобы «жестко и своевременно реагировать на противоправный контент». Это должно оградить население от пропаганды самоубийств или наркотиков. Об этом в интервью «Крымской газете» заявил российский замглавы ведомства Максим Яковлев.

С 1 августа 2016 года на территории Крыма частично заблокировали сайт Крым.Реалии – проект Радiо Свобода. Доступ к сайту ограничили ряд интернет-провайдеров. В ОБСЕ, комментируя блокировку Крым.Реалии, выразили обеспокоенность нарушением прав пользователей на получение и распространение информации в Интернете путем блокирования доступа к информационным сайтам.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».