Радио Крым.Реалии: Курортные нечистоты

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят об отключении от канализации 500 крымских мини-отелей. Как заявили в подконтрольном России министерстве ЖКХ Крыма, такое решение было принято из-за нарушений при отводе сточных вод в Алуште, Судаке, Феодосии, Ялте и Евпатории. Насколько незаконные стоки канализации в море загрязняют акваторию? Как сильно это ударит по малому курортному бизнесу? Насколько сложная процедура подключения мини-отеля к сетям?

Об этом ведущий Максим Кошелев говорит с председателем общественной организации «Курортный Крым» Александром Бурдоновым, крымским экологом Маргаритой Литвиненко, а также бывшим министром курортов и туризма АР Крым Александром Лиевым.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.