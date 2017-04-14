Крым.Реалии на полуострове блокируют по «азиатскому варианту» – эксперт

Местные провайдеры в аннексированном Крыму осуществляют блокировку сайтов неправомерно, но никто за это не несет ответственности. Такое мнение в вечернем эфире Радио Крым.Реалии высказал руководитель российского Центра защиты цифровых прав Саркис Дарбинян.

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​«Такая практика внереестровой блокировки – это некий азиатский вариант, когда сайт недоступен, но никто не берет на себя ответственность за то, что он не работает, ссылаясь на технические проблемы в сети», – сказал Дарбинян.

Он посоветовал жаловаться на провайдеров и отстаивать свои интересы в Роскомнадзоре, а если потребуется – в суде.

«Необходимо призывать Роскомнадзор как регулятора обращать внимание на такую блокировку и направлять требование к местным провайдерам восстановить доступ к информации. Если же этого Роскомнадзор делать не будет, то я полагаю, что можно обратиться с иском в суд о неправомерном бездействии Роскомнадзора по указанным фактам», – подчеркнул он.

С 1 августа 2016 года на территории Крыма частично заблокировали сайт Крым.Реалии. Доступ к сайту ограничили ряд интернет-провайдеров. В ОБСЕ, комментируя блокировку Крым.Реалии, выразили обеспокоенность нарушением прав пользователей на получение и распространение информации в Интернете путем блокирования доступа к информационным сайтам.