Союз НАТО активировал в Польше многонациональный батальон около границы с Россией

Североатлантический союз активировал в Польше новый многонациональный батальон недалеко от границы с Калининградской областью России.

Этот батальон дислоцируется возле города Ожиш, что в 60 километрах от границы.

Президент Польши Дуда, посетив Ожиш по этому случаю, назвал активацию батальона историческим моментом для его страны.

По его словам, не будет преувеличением сказать, что поколение поляков ждали этот момент с самого конца Второй мировой войны, мечтая о том, чтобы стать частью справедливого, единого, демократического и действительно свободного Запада.

Часть будет под командованием США, в ее составе будет около 1000 военнослужащих, в частности, из Великобритании и Румынии, а позже и из Хорватии.

Эта часть отдельная от боевой батальонной группы США численностью в 3 с половиной тысячи военных, которая прибыла в Польшу ранее в этом году и дислоцировалась на юго-западе страны у границы с Германией.

Такие многонациональные части НАТО, что будут под командованием Германии, Канады и Великобритании, активируют этого года и в Литве, Латвии и Эстонии.

Североатлантический союз усиливает свое военное присутствие в странах Восточной Европы, чтобы дать союзникам гарантии безопасности в связи со все более вызывающе военной активностью России в регионе после незаконной оккупации украинского Крыма и дальнейшей агрессии на востоке Украины.