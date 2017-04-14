Родители заключенного в Москве журналиста Сущенко получили от него письмо

Родители заключенного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко получили в апреле от него письмо, датированное еще 28 января. Об этом сообщил Национальный союз журналистов Украины.

В письме Сущенко пишет, что находится «в нормальной физической и психической форме». «Так что не волнуйтесь за меня и не занимайтесь самоедством, что не можете мне конкретно помочь. Мой вам совет: воспринимайте то, что со мной произошло, по-философски... Главное, что вам, мои дорогие, как и моей семье, никогда не будет стыдно за то, что со мной произошло...» – убеждает родителей Роман Сущенко.

Как пишет Роман Сущенко, физического насилия к нему не применяют, а к психологическому он уже «приспособился».

«Мне очень помогает поддержка родных, журналистов – и украинских, и зарубежных, общественных наших и международных организаций», – отметил заключенный. Также он сообщил, что ему очень помог московский корреспондент информагентства УНИАН Роман Цимбалюк – он первым навестил его в СИЗО, принес необходимые вещи.

ФСБ России 30 сентября прошлого года в Москве задержала корреспондента украинского агентства «Укринформ» Романа Сущенко, назвав его «сотрудником украинской разведки», который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной».

Уголовное дело российские следователи возбудили по статье «шпионаж».

Сущенко все обвинения отрицает. Украинская сторона называет обвинения против журналиста безосновательными и требует немедленно его освободить.

Ранне сообщалось, что группа украинских журналистов, в том числе преследуемый в аннексированном Крыму Николай Семена и заключенный в Москве Роман Сущенко, обратились в Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) в преддверии очередного съезда организации, назначенного на 20-21 апреля. В документе речь идет о том, что приоритетом НСЖУ должна оставаться защита прав журналистов, в частности, помощь коллегам из аннексированного Крыма и Донбасса и тем, кто находится в заключении в России.