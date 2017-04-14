ФСБ России арестовала у берегов Крыма судно из Италии

Российские пограничники в аннексированном Крыму задержали и наложили арест на судно из Италии за якобы «нарушение госграницы России». Об этом сообщает РИА Крым со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ по Крыму.

Сообщается, что инцидент произошел в Азовском море 10 апреля, но известно о нем стало только в пятницу, 14 апреля. Буксир «Аран» шел под флагом Мальты, порт приписки Валетта, Италия. Чтобы задержать нарушителя, в море выдвинулся сторожевой катер.

«На борту остановленного иностранного судна находились капитан и шесть членов экипажа – граждане Хорватии, Словении, Черногории. В ходе осмотра буксира сотрудниками управления выявлены нарушения порядка следования от внешней границы территориального моря Российской Федерации. Судно доставлено на якорную стоянку в порт Керчь. В целях обеспечения административного производства на судно наложен арест с запретом выхода из порта», – говорится в сообщении.

В российском ведомстве добавили, что в отношении владельца буксира – компании «OCEAN KOPEP D.O.O.», а также капитана судна возбудили дело об административном правонарушении. Их оштрафовали на общую сумму 430 тысяч рублей (196 тысяч грн – КР).

Комментариев владельцев судна по этому поводу пока нет.

Ранее 6 апреля сотрудники пограничного управления ФСБ России в аннексированном Крыму сообщили о задержании «за нарушение государственной границы» украинского рыболовного судна «Рыбак Херсона». По информации российской стороны, капитана сейнера привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 60 тысяч рублей (29 тысяч гривен, более одной тысячи долларов).

Следственный отдел Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе внес в Единый реестр досудебных расследований по этому факту сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 146 Уголовного кодекса Украины.

Прокуратура АРК признала потерпевшим капитана украинского рыболовного судна «Рыбак Херсона», которое в начале апреля задержали российские пограничники.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

