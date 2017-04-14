Россия не решает проблему сточных вод в Крыму – эксперт

Проблема стоков в Крыму не решается годами. Не оправдались надежды крымчан и на обещанные Россией программы целевого развития. За три года аннексии полуострова в вопросах строительства или ремонта очистных систем ничего не сделано. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии заявил председатель общественной организации «Курортный Крым» Александр Бурдонов.

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«Надеялись, что сейчас зайдет программа ФЦП. Крымские вопрос номер раз – это очистные для Крыма, для курорта. Ничего, извините. За три года очистные для Крыма – конь не валялся. Тут один вариант, строить очистные, которые массово собирают все. Но это связано с тем, что нужно перепрокладывать все канализационные каналы», – сказал он.

Вторым вариантом Бурдонов считает строительство каждым отелем собственных мини-очистных станций.

Четверть всех сточных вод аннексированного Севастополя не очищаются и сбрасываются необработанными. Об этом 14 февраля сообщил подконтрольный Кремлю директор департамента городского хозяйства города Андрей Чибисов. По его словам, местный «Водоканал» поставил горожанам 28 миллионов кубометров воды, из которых очистку прошел лишь 21 миллион.

Российский вице-премьер аннексированного Крыма Игорь Михайличенко 8 февраля заявил о том, что более 20 тысяч домовладений Феодосии, Судака, Алушты и Ялты вовсе не подключены к центральной системе водоотведения, а все стоки попадают в Черное море без очистки.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».