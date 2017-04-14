Фигурант «дела Хизб-ут-Тахрир» Руслан Зейтуллаев, объявивший 4 апреля бессрочную голодовку, потерял 6 килограмм веса. Об этом 14 апреля сообщил крымский адвокат Емиль Курбединов на странице в Фейсбуке.

«Руслан Зейтуллаев – 10 день голодовки. Стоя говорить Руслан уже не может! Руслан потерял за 10 дней – 6 кг. 200 гр.!» – написал Курбединов.

Руслан Зейтуллаев объявил бессрочную голодовку 4 апреля в ходе заседания в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону. Он выдвинул к российским властям ряд требований: прекратить уголовное преследование крымских татар по статьям «терроризм» и «экстремизм», допустить к нему в СИЗО представителей МИД Украины, а также освободить других фигурантов севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир».

Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в «участии в террористическим сообществом» и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила данное решение в Верховном Суде России, и дело было снова направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивают на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.