Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» завершила покупку плановых объемов импортного газа на май 2017 года. Об этом сообщил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Цена газа из Европы с поставкой в мае была ниже на 25-30 долларов, чем цена по контракту с «Газпромом» во втором квартале 2017 года. То есть только на закупках с поставкой в мае разница составила как минимум 21 млн долларов», – утверждает Витренко в Фейсбуке.

Он также указал, что потенциальная покупка газа у «Газпрома» несет дополнительные риски, поскольку «наши платежи могут быть зачтены в счет обязательств «бери-или-плати», а это бездонная бочка, и газ мы не получим».

10 апреля Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» сообщила, что Украина не импортирует природный газ из России 500 дней.

Импорт газа из России по контракту «Нафтогаза» и «Газпрома» был прекращен 25 ноября 2015 года. Как утверждают в «Нафтогазе», покупка газа по этому контракту не восстановится до решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция), которое ожидается до мая.

Официально отказ покупать газ у «Газпрома» аргументировался неприемлемо высокой ценой.

За отопительный сезон 2016 - 2017 года Украина использовала около 6,7 миллиарда кубометров газа. По состоянию на момент завершения отбора в подземных хранилищах газа осталось более 8 миллиардов кубометров топлива.

В начале апреля 2016 года Президент Петр Порошенко, выступая в Японии, назвал отказ Украины от импорта газа из России доказательством энергетической независимости Украины.