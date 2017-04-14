Отключение мини-отелей от канализации не спасет Крым от загрязнения – эколог

Отключения мини-гостиниц от канализации, которые сейчас проводят подконтрольные Кремлю власти полуострова, не улучшат экологическую ситуацию, поскольку целые города продолжают сбрасывать в море неочищенные стоки. Таким мнением в утреннем эфире Радио Крым.Реалии поделилась крымский эколог Маргарита Литвиненко.

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«Наша Балаклава выбрасывает неочищенные стоки прямо в море. Причем тут же, под историческим наследием – этой Генуэзской башней, которая стоит наверху. Взнос в загрязнение моря у этих мини-отелей значителен, но не такой большой, как говорится в этих официальных сообщениях», – сказала Литвиненко.

По мнению эколога, принудительное отключение мини-отелей только от системы канализации, а не полностью от водоснабжения, может привести к еще большему загрязнению окружающей среды.

«Они (стоки – КР) просто будут сливаться на рельеф местности. На склоны, на впадины, в овраги – куда угодно. И это может привести к загрязнению еще и подземных вод, еще в большей степени, чем к загрязнению моря», – подчеркнула она.

В преддверии курортного сезона российское руководство аннексированного Крыма решило отключать местные гостиницы от канализации. Российские чиновники заявляют, что таким образом борются с незаконным сбросом сточных вод в море. Сейчас от системы водоотведения уже отключено более 500 объектов капитального строительства на крымском побережье. Об этом 13 апреля сообщил подконтрольный Москве министр ЖКХ Крыма Сергей Карпов.

«На первомайские праздники мы ждем приезда владельцев гостиниц, закрытых на зиму. И продолжим работу. Я думаю, что к началу курортного сезона мы отключим максимально, сколько сможем», – сообщил Карпов.

В феврале коммунальщики Крыма выявили, что более 2 тысяч абонентов сбрасывают отработанные воды прямо в море, ливневки или другие водные объекты.