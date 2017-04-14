В Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вызвали скорую помощь фигуранту «дела Хизб-ут-Тахрир» Руслану Зейтуллаеву, объявившему 4 апреля бессрочную голодовку. Об этом в Фейсбуке написал крымский адвокат Емиль Курбединов.

Ранее адвокат сообщил, что Руслан Зейтуллаев за 10 дней голодовки потерял 6 килограмм веса и не может говорить стоя.

Руслан Зейтуллаев объявил бессрочную голодовку 4 апреля в ходе заседания в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону. Он выдвинул к российским властям ряд требований: прекратить уголовное преследование крымских татар по статьям «терроризм» и «экстремизм», допустить к нему в СИЗО представителей МИД Украины, а также освободить других фигурантов севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир».

Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в «участии в террористическим сообществом» и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила данное решение в Верховном Суде России, и дело было снова направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивают на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.