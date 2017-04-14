В России предлагают праздновать дату включения Крымского ханства в состав Российской империи

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко с группой сенаторов внесла в российскую Государственную Думу законопроект, который инициирует назначение новой памятной даты – включения Крымского ханства в состав Российской империи. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба Совета Федерации России.

Согласно законопроекту, который предусматривает внесение изменений в российский федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России», новый праздник предлагается отмечать 19 апреля.

По словам одного из авторов законопроекта, экс-депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым, а ныне российского сенатора Сергея Цекова, подписанный Екатериной II Манифест – «ключевое событие» в истории соседней России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».