Афганские чиновники утверждают, что по меньшей мере 36 боевиков группировки «Исламское государство» были убиты в комплексе тоннелей на востоке страны в результате применения военными США самой мощной среди неядерных бомб. Министерство обороны Афганистана добавляет, что также уничтожены несколько пещер и хранилищ боеприпасов.

Пока нет независимых подтверждений количества погибших, но представитель оборонного ведомства Давлат Вазири утверждает, что ни один гражданский не пострадал во время массивного взрыва.

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай осудил применение американской бомбы. «Это не война с террором, а бесчеловечное и жестокое злоупотребления нашей страной как испытательным полигоном для нового и опасного оружия», – написал Карзай в Твиттере.

Военные США вечером 13 апреля сообщили, что их силы в Афганистане применили против экстремистской группировки «Исламское государство» свою самую мощную неядерную бомбу.

Как говорится в сообщении, бомбу GBU-43/B MOAB сбросили вечером по местному времени на систему подземных туннелей и пещер экстремистов в районе Ачин в провинции Нангаргар на востоке Афганистана, недалеко от границы с Пакистаном.

Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Адам Стамп, это первое в истории боевое применение этой бомбы.

Спикер Белого дома Шон Спайсер, в свою очередь, сообщил, что эта бомба высокоточная и США приняли меры, чтобы ее использование не повлекло гражданских жертв и побочного вреда.

Она была создана почти 15 лет назад и содержит около 10 тонн взрывчатки. Сокращение в ее названии MOAB полушутя расшифровывают на английском как «Мать всех бомб».

Удар был осуществлен с целью разрушить систему подземных ходов, которыми боевики свободно передвигались в регионе, что облегчало им нападения на американских советников и афганские войска после того, как на прошлой неделе там погиб спецназовец США.