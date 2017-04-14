В Крыму назначили нового директора «Государственного музыкального театра»

В аннексированном Крыму назначили нового директора «Государственного музыкального театра» – Александра Вишневого. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Как рассказали в учреждении, в четверг, 13 апреля, состоялась встреча коллектива «Государственного академического музыкального театра» с подконтрольным Кремлю министром культуры Крыма Ариной Новосельской. На ней и был представлен новый директор.

«Александр Анатольевич Вишневый работает в музыкальном театре с 1991 года. В последнее время он занимал должность заместителя директора театра. На протяжении более 20 лет являлся правой рукой и соратником Сергея Владимировича Филиппова», – описали нового директора в пресс-службе театра.

10 апреля в Крыму сообщили о смерти директора «Государственного академического музыкального театра» Сергея Филиппова.

Государственный академический музыкальный театр до российской аннексии полуострова носил название Крымский украинский театр драмы и музыкальной комедии. Российские власти Крыма переименовали это учреждение культуры в ноябре 2014 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».