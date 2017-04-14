За 2016 год в аннексированном Крыму было возбуждено более 250 уголовных дел против чиновников, подозреваемых в коррупционных преступлениях. Об этом в своем докладе сообщил 14 апреля подконтрольный Кремлю и. о. руководителя управления процессуального контроля ГСУ Следственного комитета России в Крыму Антон Дунин.

«Антон Дунин выступил с докладом о результатах следственной работы по рассмотрению сообщений и расследованию уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности в отношении государственных служащих и служащих органов местного самоуправления. В частности, докладчик сообщил, что в 2016 году было возбуждено 252 уголовных дела по фактам совершения коррупционных преступлений», – сказано в сообщении пресс-службы подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

В начале апреля в аннексированном Крыму возбудили уголовное дело в отношении главы подконтрольной Кремлю администрации Красноперекопска. Его подозревают в получении взятки.

До этого подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 15 марта оставил под стражей бывшего вице-премьера российского правительства полуострова Олега Казурина. По данным следствия, с августа по декабрь 2016 года он получил через посредника часть ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 млн рублей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».