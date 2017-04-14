В России тюремщики официально извинились перед активистом Дадиным

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России принесла официальные извинения оппозиционному активисту Ильдару Дадину в связи с отменой приговора по делу о неоднократном нарушении порядка проведения митингов. Письмо ФСИН опубликовала в своем Твиттере супруга Дадина Анастасия Зотова.

В письме говорится, что Дадин имеет право на реабилитацию, возмещение имущественного ущерба, устранение последний морального вреда и восстановление во всех правах.

В январе 2015 года против Дадина возбудили уголовное дело по статье о неоднократном нарушении порядка проведения митингов. Его приговорили к трем годам колонии общего режима. 31 марта 2016 года апелляционный суд уменьшил срок наказания до 2,5 лет.

Во время пребывания в колонии Дадин заявлял об избиении и пытках.

В феврале 2017 года Верховный суд России оправдал активиста, после чего он вышел на свободу. В марте правительство России поручило министерству юстиции подготовить поправки к статье, предусматривающей лишение свободы за неоднократное нарушение порядка проведения митингов.