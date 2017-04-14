Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону отклонил ходатайство стороны защиты по делу фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Руслана Зейтуллаева в допросе экспертов, понятых, участкового и других лиц. Об этом 14 апреля в Фейсбуке написал крымский адвокат Эмиль Курбединов.

«В судебном заседании, по своей инициативе, суд допросил даже фельдшера скорой помощи, которая осмотрела Руслана Зейтуллаева! Однако суд отказался допрашивать по ходатайству защиты экспертов, понятых, участкового и ряд других лиц. И сегодня суд отказал даже в оглашении мной части предыдущего протокола судебного заседания, который проходил в ином составе, в части допроса экспертов!» – написал адвокат.

В Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону 14 апреля вызвали скорую помощь фигуранту «дела Хизб ут-Тахрир» Руслану Зейтуллаеву, объявившему 4 апреля бессрочную голодовку.

Ранее адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что Руслан Зейтуллаев за 10 дней голодовки потерял 6 килограмм веса и не может говорить стоя.

Руслан Зейтуллаев объявил бессрочную голодовку 4 апреля в ходе заседания в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону. Он выдвинул к российским властям ряд требований: прекратить уголовное преследование крымских татар по статьям «терроризм» и «экстремизм», допустить к нему в СИЗО представителей МИД Украины, а также освободить других фигурантов севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир».

Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в «участии в террористическим сообществом» и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила данное решение в Верховном Суде России, и дело было снова направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивают на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.