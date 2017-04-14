На период пасхальных праздников, с 14 по 16 апреля, предприятие «Крымавтотранс» запустит в аннексированном Крыму 25 дополнительных междугородних рейсов. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю Минтранса полуострова.

«Эта цифра не окончательная и будет расти, так как перевозчики Крыма продолжают дополнять маршруты автобусами. Дополнительные рейсы открыты в направлении Керчи, Красноперекопска, Армянска, Белогорска, Судака, Феодосии, Евпатории, Джанкоя, села Золотое поле и посёлков Нижнегорский и Советский», – сказано в сообщении.

Из-за пасхальной ярмарки в Симферополе будет ограничено движение транспортных средств и их парковка на отдельных участках дороги.

Пасха, Воскресение Христово – древнейший и самый важный христианский праздник. Установлен в честь Воскресения Иисуса Христа – центра библейской истории и фундамента христианского учения. Праздник не имеет фиксированной даты, в 2017 году дата Пасхи, как православной, так и католической приходится на один день –16 апреля.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».