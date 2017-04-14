Марин Ле Пен снова высказалась в поддержку аннексии Крыма

Ультраправый кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявила, что крымский полуостров был аннексирован Россией «по воле его жителей».

«Крым был присоединен к Украине только в 1954 году односторонним решением Никиты Хрущева и без консультации с заинтересованным населением. Между тем, две трети жителей заявляют, что они русские. Поэтому, когда их спросили о мнении, вполне естественно, выразили желание присоединиться к России», – отметила Ле Пен.

Она добавила, что в прошлом веке Европа «слишком много страдала из-за пограничных споров, чтобы еще раз натравить народы друг против друга в их собственных делах».

Президент России Владимир Путин 24 марта встретился с ультраправым кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен в Кремле. В ходе встречи Путин отметил, что «Россия не стремится влиять на будущие выборы во Франции».

Лидер крайне правого Национального фронта Марин Ле Пен заявляла, что аннексия Крыма Россией не была незаконной. В интервью французским телеканалам RMC и BFMTV она, в частности, отметила, что «не видит никаких оснований ставить под сомнение референдум», который прошел на полуострове в 2014 году.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».