В Киеве планируют провести выездное расширенное заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, посвященное проблемам украинской общины аннексированного Крыма. С такой инициативой выступил народный депутат Украины, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, сообщил в Фейсбуке глава БФ «Фонд развития Крыма» Алексей Скорик.

«Председатель Комитета Григорий Немыря поддержал эту инициативу и дал поручение начать подготовку такого заседания. По предварительной договоренности, оно может пройти уже 24 мая в помещении нашего Таврического национального университета имени Вернадского», – написал Скорик.

Желающие принять участие в заседании и поделиться идеями по поводу его проведения могут присылать свои предложения на электронную почту info@cdf.org.ua, добавил Скорик.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».