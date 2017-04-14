МИД России, Ирана и Сирии предостерегают США от нового удара по Сирии

Россия, Сирия и Иран предостерегают США от осуществления новых ударов по Сирии, а также призывают к международному расследованию химической атаки по сирийскому городу, проведенной ранее в этом месяце.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который принимал своих коллег из Ирана и Сирии в Москве, назвал авиаудар США по сирийской военной базе «вопиющим нарушением» международного права и предостерег, что дальнейшие такие действия приведут к «серьезным последствиям не только для региональной, но и для глобальной безопасности».

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что встреча послала «сильный» сигнал в Вашингтон. Как заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, участники встречи предупредили, что любые односторонние действия со стороны США являются неприемлемыми.

Вашингтон обвинил сирийское правительство в химической атаке по подконтрольному повстанцам городу Хан Шейхун, в результате которой 4 апреля погибли более 80 человек, и ответил ударом по сирийской авиабазе.

Москва и Дамаск заявляет, что люди погибли из-за токсичных веществ из химического арсенала повстанцев, и призвали не возлагать вину на власти Сирии, пока не проведено независимое расследование.

Россия была важным союзником сирийского президента Башара Асада в сирийской войне, а с сентября 2015 участвует в военных действиях на стороне правительства Асада.