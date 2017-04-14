В Иерусалиме вооруженный ножом мужчина смертельно ранил британку

Гражданку Великобритании смертельно травмировал вооруженный ножом нападающий в Иерусалиме.

По сообщению полиции, нападение произошло в трамвае у людного Старого города в Иерусалиме.

По данным правоохранителей, подозреваемым в нападении является 57-летний палестинец, который имеет проблемы с психикой.

После ряда похожих атак от октября 2015 израильские силы безопасности убили более 200 палестинцев, которых идентифицировали как нападающих.

За это время в результате нападений погибли около 40 израильтян и двое американцев.