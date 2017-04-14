В России оппозиционера Мальцева арестовали на 15 суток

Суд в столице России Москве постановил арестовать оппозиционера Вячеслава Мальцева на 15 суток. Основанием Тверской суд признал «неподчинение требованиям сотрудников полиции», сообщил корреспондент Радіо Свобода.

Мальцев ответил, что оказал полиции сопротивление во время акции протеста против коррупции 26 марта в Москве. По его словам, в то время он просто гулял по улице, где проходила акция.

Его адвокат Сергей Бадамшин пообещал обжаловать решение суда.

Оппозиционера задержали в четверг у него дома в городе Саратове и доставили в Москву. Тогда сообщалось, что его задержание и обыск в его доме были связаны с расследованием уголовного дела о нападении на полицию во время акции в Москве 26 марта, но в результате на него только составили административный протокол о неповиновении полиции.

В четверг в Москве взяли под досудебный арест на два месяца еще четырех участников акции 26 марта, обвиняемых по уголовным статьям о хулиганстве, покушении на жизнь сотрудника полиции или применении насилия к представителям власти.

26 марта в Москве и еще в десятках городов России прошли акции протеста против коррупции в высших кругах власти страны. По всей стране задержали около полутора тысяч человек.