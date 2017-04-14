В России началась встреча на тему примирения в Афганистане, бойкотируемая США

В России началась встреча с участием видных дипломатов Афганистана, Китая и ряда среднеазиатских стран, целью которой является достичь мира в Афганистане и которую бойкотируют Соединенные Штаты Америки.

Как заявило Министерство иностранных дел России, во встрече также принимают участие представители Индии, Ирана и Пакистана.

В заявлении афганское исламистское движение «Талибан», что является мощным противником власти страны, призвали прекратить боевые действия и пойти на прямой диалог с властями Афганистана.

Россия приглашала к участию во встрече и США, но Вашингтон отказался, заявив, что цель встречи неясна.

Как заявили в Государственном департаменте США, получается, что целью встречи является «одностороннее стремление России навязать свое влияние в регионе».

Представитель Госдепартамента Марк Тонер при этом добавил, что США планируют и дальше работать с Россией и другими региональными игроками с целью укрепить диалог по Афганистану.

Россия уже устраивала похожие консультации по Афганистану в декабре прошлого года с участием дипломатов самой России, Пакистана и Китая, чтобы обсудить начало процесса национального примирения в Афганистане. В середине февраля формат таких консультаций расширили, привлекая к ним представителей Афганистана, Ирана и Индии.