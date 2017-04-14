Президент Ирана зарегистрировался кандидатом на майские выборы

Президент Ирана Хасан Роугани подал документы на регистрацию кандидатом на президентские выборы, которые должны состояться в мае.

68-летний Роугани, как ожидается, будет иметь ряд сильных соперников на выборах 19 мая. Среди них – бывший президент, консерватор Махмуд Ахмадинежад, который после перерыва после двух сроков на посту имеет право баллотироваться снова, или его близкий соратник Хамид Бахаи; оба уже подали свои документы ранее на этой неделе.

Также о своих планах баллотироваться объявлял Ебрагим Раисе, клирик-консерватор, близкий к верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи.

Эти выборы считают по сути референдумом по поводу ядерной сделки 2015 года, заключенной при Роугани. По этой сделке Иран согласился свернуть свою ядерную программу до уровня, что должен исключить создание им ядерного оружия в обмен на постепенное снятие с Тегерана санкций, наложенных за эту программу.

С тех пор благодаря снятию санкций Иран возобновил продажу своей нефти на мировых рынках и получил возможность заключить соглашения на десятки миллиардов долларов на обновление устаревшего парка пассажирских самолетов гражданской авиации. Критики жалуются, что выгоды от соглашения еще не добрались до рядовых граждан.

Потенциальные кандидаты на выборы президента Ирана должны подать документы на регистрацию с 11 до 15 апреля. Позже кандидатуры еще должен утвердить или отклонить Совет стражей Конституции – специфический орган в системе исламской власти в Иране, который проверяет законопроекты и законы на соответствие Конституции, а также утверждает кандидатуры на все главные должности, в частности, президента, депутатов парламента, министров и т. д. и следит за проведением выборов.

В нынешней системе власти Исламской Республики Иран самым высоким должностным страны, которого выбирает из своих рядов узкий круг консервативного исламского духовенства, является верховный руководитель (рагбар), слово которого является решающим в установлении курса страны. Президент Ирана, избираемый на прямых выборах, выполняет некоторые из функций, привычных для главы государства в других странах, и сам возглавляет правительство Ирана, в котором нет должности премьера, но его политические полномочия относительно ограничены.