Северная Корея пригрозила США и союзникам опережающими ударами

Северная Корея выступила с рядом заявлений, в которых пригрозила Соединенным Штатам и их союзникам в регионе, в первую очередь Южной Кореи, опережающими ударами в случае, как заявили в Пхеньяне, продолжения американских «провокаций».

Заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Хан Сон Рель в интервью агентству «Асошиейтед пресс» в Пхеньяне заявил, что его страна «полностью готова справиться» с любой угрозой со стороны США, и добавил: «Если США начнут свои безрассудные военные маневры, мы будем противодействовать им опережающим ударом. Мы уже имеем мощное ядерное средство сдерживания и, конечно, не будем сидеть сложа руки перед возможным ударом США».

Он заявил, что политика нынешней администрации США в отношении его страны стала «более порочной и агрессивной», чем при предыдущей администрации, и добавил, обращаясь к США: «Мы готовы пойти на войну, если они выберут ее».

В Генеральном штабе Корейской народной армии тоже заявили, что «все наглые политические, экономические и военные провокационные происки, связанные с враждебной политикой США, будут последовательно раздавлены самыми решительными контрмерами нашей армии и народа». Как говорится в заявлении представителя Генштаба, эти «самые решительные контрмеры в отношении США и их сателлитов будут беспощадным разрушительным наказанием, что не позволит агрессору выжить».

Пхеньян заявил, что такие удары могут быть нанесены по базам США в Южной Корее, по резиденции президента Южной Кореи в Сеуле, а также по авианосцу США «Карл Винсон», что сейчас идет к корейским берегам.

Заявления прозвучали накануне «Дня Солнца» в субботу – так в Северной Корее называют официальную дату дня рождения основателя Северной Кореи Ким Ир Сена, который является одним из главных государственных праздников.

Накануне президент США Дональд Трамп как верховный главнокомандующий Вооруженных сил США отправил к Корейскому полуострову авианосную корабельную группу во главе с авианосцем ВМС США «Карл Винсон» – как полагают, в попытке дать сигнал Северной Кореи относительно ее амбиций развивать ядерное оружие и баллистические ракеты вопреки резолюциям Совета безопасности ООН. В ответ Пхеньян уже грозил ядерной атакой в ответ на возможную агрессию со стороны США.

В марте Северная Корея запустила в сторону Японского моря четыре баллистические ракеты. Еще один пуск состоялся 5 апреля, накануне визита в США лидера Китая Си Цзиньпина. Пхеньян и ранее неоднократно нарушал шесть резолюций Совета безопасности ООН, требующих положить конец деятельности КНДР в ракетной и ядерной областях. В последние месяцы Пхеньян вновь активизировал ракетные испытания.