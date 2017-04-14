В России взяли под арест бывшего главу республики Марий Эл, обвиняемого во взяточничестве

В столице России Москве Басманный суд взял под арест на двухмесячный срок бывшего главу республики Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого во взяточничестве.

Его задержали в четверг по подозрению в получении взятки на сумму в 250 миллионов рублей (в настоящее время это почти 120 миллионов гривен) и доставили в Москву.

Ранее Леонид Маркелов сам подал в отставку по собственному желанию, не объяснив причин. Он руководил республикой в течение 16 лет. На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о его отставке.

В последнее время в России начались задержания и открытие дел по целому ряду руководителей регионов страны по обвинениям, связанным со взяточничеством.

В начале апреля по подозрению во взятках на 140 миллионов рублей (сейчас это почти 77 миллионов гривен) был задержан, а затем арестован на два месяца бывший глава другого российского региона, Удмуртии, Александр Соловьев. В марте дело о взятке завели на бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. С июня прошлого года по обвинению в получении взятки под арестом находится бывший губернатор Кировской области Никита Белых.