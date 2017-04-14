Крымские сторонники Навального анонсируют антикоррупционную акцию в День России

В аннексированном Крыму участники общественной инициативы «Навальный 2018. Крым» намерены подавать уведомление на проведение антикоррупционного митинга 12 июня в День России.

Как сообщил Крым.Реалии координатор инициативы Дмитрий Кисиев, анонсированное мероприятие является откликом на соответствующий призыв Алексея Навального «выходить в День России под российскими флагами на митинги против коррупции и требовать ответов на соответствующие обвинения».

«Мы намерены подойти к этому вопросу более продуманно. Постараемся сделать так, чтобы юридически не позволить городским властям Симферополя запретить нам проводить публичную акцию или загнать нас куда-то в глушь. У нас есть конкретные идеи, как это осуществить. Время для более тщательной подготовки еще есть, поэтому, мы надеемся подойти основательно к организации мероприятия», – заявил Кисиев.

Активист подчеркнул, что одной из основных задач, которые будут стоять перед организаторами, является обеспечение безопасности участников акции.

«Главное, чтобы не получилось так, как 26 марта, когда нас всех задержали еще до фактического начала пикетов. Нужно придумать, как обеспечить всем участникам максимальный уровень безопасности», – подытожил Кисиев.

12 апреля российский оппозиционный политик Алексей Навальный призвал всех выходить на антикоррупционные акции 12 июня, в День России, с требованиями к власти ответить на обвинения в коррупции, выдвинутые Навальным в адрес премьер-министра России Дмитрия Медведева.

26 марта в России прошли массовые антикоррупционные акции, организованные Алексеем Навальным и его сторонниками. Всего на улицы российских городов вышли более 100 тысяч человек. Протесты были ознаменованы массовыми задержаниями. Количество людей, задержанных в разных городах России, варьируется в районе полутора тысяч человек.

2 марта 2017 года российский оппозиционный политик, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал фильм «Он вам не Димон», в котором обвинил действующего премьер-министра России Дмитрия Медведева в ряде коррупционных преступлений. В фильме Навальный утверждает, что Медведев через сеть подставных благотворительных фондов якобы владеет несколькими объектами элитной недвижимости, двумя яхтами и виноградниками в Краснодарском крае и итальянской Тоскане.

На сегодняшний день на канале Навального в «Youtube» фильм посмотрели более 18,5 миллионов человек.