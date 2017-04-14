На пасхальные праздники в Севастополе перекроют несколько улиц

В связи с празднованием Пасхи 15 и 16 апреля на улицах Севастополя ограничат движение автотранспорта. Об этом 14 апреля сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры подконтрольного Кремлю правительства города.

Как сообщается, с 21.00 15 апреля до 07.00 16 апреля будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам Древняя, Ерошенко и Ульянова. Также с 07.00 до 17.00 16 апреля будет закрыто движение транспорта по улице Древняя.

Эти ограничения не касаются общественного транспорта, экскурсионных автобусов и автобусов, перевозящих организованные группы детей.

Кроме того, с 07.00 до 17.00 16 апреля будет организовано одностороннее движение по улице Ерошенко (от площади 50 лет СССР до улицы Древняя) и по улице Дмитрия Ульянова (от улицы Древняя до проспекта Гагарина).

Ранее сообщалось, что из-за пасхальной ярмарки в Симферополе будет ограничено движение транспортных средств и их парковка на отдельных участках дороги.

Пасха, Воскресение Христово – древнейший и самый важный христианский праздник. Установлен в честь Воскресения Иисуса Христа – центра библейской истории и фундамента христианского учения. Праздник не имеет фиксированной даты, в 2017 году дата Пасхи, как православной, так и католической приходится на один день –16 апреля.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».