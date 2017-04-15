В Государственной фискальной службе заявляют, что для иностранцев, которые приедут в Украину на песенный конкурс «Евровидение-2017», будет действовать упрощенный режим пропуска через таможенную границу.

«ГФС готова обеспечить максимально высокий уровень обслуживания всех иностранных представителей, которые приедут в нашу страну на «Евровидение». Для них будет действовать упрощенный режим пропуска через таможенную границу. Оформление всех материалов, продукции и технического оборудования, необходимых для конкурса, будет осуществляться оперативно», – сказал исполняющий обязанности председателя ГФС Мирослав Продан.

По предварительным оценкам МВД, на песенный конкурс «Евровидение-2017» прибудет не менее 20 тысяч человек.

В мае в Киеве запланировано проведение международного песенного конкурса «Евровидение-2017»: церемония открытия конкурса пройдет 7 мая, а финал – 13 мая.

Европейский вещательный союз официально заявил, что Россия не примет участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2017». Соответствующее заявление опубликовано на сайте музыкального конкурса.

Перед этим «Первый канал», который ежегодно транслирует международный песенный конкурс «Евровидение» в России, отказался делать это в 2017 году.