Пиротехники обезвредили в Керчи 100-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой

В Керчи пиротехники главного управления МЧС России по Крыму обезвредили вблизи микрорайона Верхний Солнечный 100-килограммовую фугасную авиабомбу времен Второй мировой войны. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю МЧС Крыма.

«Сегодня специалистами-пиротехниками главного управления МЧС России по Республике Крым проведена операция по обезвреживанию фугасной авиабомбы весом в 100 кг (ФАБ-100) времен Великой Отечественной войны. 13 апреля в службу спасения поступило сообщение о том, что вблизи микрорайона Верхний Солнечный – в районе строительства подъездных путей, на открытой территории был обнаружен металлический предмет, по внешнему виду напоминавший боеприпас», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, после подрыва бомбы специалисты не обнаружили опасных предметов на обследованной территории.

Ранее сообщалось, что в Нахимовском районе Севастополя обезвредили немецкую авиабомбу «SC-250», найденную на территории дачного массива района. Сложность операции заключалась в том, что взрывоопасный предмет находился в непосредственной близости от жилых домов.

В начале марта еще две фугасные авиационные бомбы весом по 50 кг времен Второй мировой войны обезвредили в Крыму.