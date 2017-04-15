США решили направить военных в Сомали для борьбы с исламистами

Военные США сообщили, что направят в Сомали несколько военнослужащих для обучения армии этой страны борьбе против исламистской группировки «Аш-Шабаб».

По сообщениям, речь идет о примерно 40 военнослужащих. Это будет самое большое развертывание войск США в Восточной Африке примерно за 20 лет.

Эти военные прибудут по просьбе правительства Сомали и будут действовать в тесной координации с ним, а также с миротворческими силами Африканского союза, которым они будут помогать, сообщили американские чиновники.

США вывели все свои войска из Сомали в 1993 после печального инцидента со сбиванием двух американских боевых вертолетов в столице Могадишо, после чего тела военных таскали по улицам. Тогда погибли 18 военных США и 73 были ранены, и событие стало основой для книги и художественного фильма.

В Сомали продолжается гражданская война со многими сторонами конфликта от времени конца режима диктатора Сиада Барре в 1991 году. Сейчас международно признанное и поддерживаемое центральное правительство страны ведет борьбу с экстремистской группировкой «Аш-Шабаб», и в Сомали также действовали группы спецназа США.

30 марта военные США сообщили, что президент Дональд Трамп одобрил запрос Пентагона об усилении операций в Сомали против группировок, связанных с исламистской сетью «Аль-Каида».