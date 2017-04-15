В Средиземном море спасли более двух тысяч мигрантов

Более двух тысяч мигрантов были спасены накануне, 14 апреля, в Средиземном море. Одного человека нашли мертвым.

Как сообщает представитель итальянской береговой охраны, при помощи неправительственных организаций у побережья Ливии были проведены 19 спасательных операций. В шторм потерпели крушение 16 надувных и 3 деревянных лодки, на которых беженцы пытались добраться до берегов Европы.

Всех спасенные доставят в Италию.

По данным Международной организации по миграции, с начала года до Европы по морю добрались почти 32 тысячи беженцев.