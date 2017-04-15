В столице КНДР Пхеньяне 15 апреля состоялся крупный военный парад по случаю 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена, на котором впервые были показаны образцы новых межконтинентальных баллистических ракет. Об этом сообщает Reuters.

Официальное информационное агентство ЦТАК сообщило, что «серьезная военная истерия» администрации американского президента Дональда Трампа достигла «опасной фазы, которая больше не может быть проигнорирована».

Между тем, администрация Трампа предупредила, что политика США «стратегического терпения» в отношении Северной Кореи закончилась.

«Мы посылаем армаду. Очень мощную», – сказал Трамп Fox Business Network, добавив, что Ким «делает большую ошибку», продолжая испытания ядерных ракет в нарушение санкций ООН.

В то же время Чхве Рен Хэ, близкий помощник Ким Чен Ына, заявил, что «мы будем реагировать на полную тотальную войну полной тотальной войной».

Китай ранее предупреждал, что «конфликт может вспыхнуть в любой момент» в условиях высокой напряженности.

В марте Северная Корея запустила в сторону Японского моря четыре баллистические ракеты. Еще один пуск состоялся 5 апреля, накануне визита в США лидера Китая Си Цзиньпина. Пхеньян и ранее неоднократно нарушал шесть резолюций Совета безопасности ООН, требующие положить конец деятельности КНДР в ракетной и ядерной областях. В последние месяцы Пхеньян вновь активизировал ракетные испытания.