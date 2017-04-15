Вице-президент США Пенс посетит Южную Корею

Вице-президент США Майк Пенс посетит Азиатско-Тихоокеанский регион на фоне роста напряженности в Северной Корее из-за ядерных и ракетных испытаний.

Пенс должен прибыть в Южную Корею 16 апреля, он также посетит Японию во время своего 10-дневного путешествия.

Его путешествие в Азиатско-Тихоокеанский регион приходит на фоне признаков того, что Северная Корея, вероятно, готовит шестое в течение десятилетия ядерное испытание или знаменательный запуск ракет – первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты.

На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея является проблемой и что эту проблему будут решать. Он неоднократно говорил, что если Китай, главный торговый партнер Северной Кореи, не приложит больше усилий для обуздания ядерной программы Пхеньяна, США могут взять дело в свои руки.

США направили авианосец в сторону Корейского полуострова, однако военные заявили, что США не намерены использовать военную силу против Северной Кореи в ответ на любые из ядерных испытаний или запуск ракет.