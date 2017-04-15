В России Тверской районный суд Москвы на данный момент рассмотрел более 20 административных дел против задержанных 26 марта на антикоррупционном митинге в столице России. Всего в центре Москвы были задержаны 1043 человека.

Как сообщает портал «ОВД-Инфо», уже состоялось более 300 судебных заседаний, только 14 апреля прошли 22 заседания. На 20 из них рассматривались нарушения участниками публичного мероприятия «установленного порядка проведения митинга, демонстрации или пикетирования».

Суд назначил штрафы в максимальном размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан и общественные работы – до 40 часов.

Двух активистов, Константина Зеленина и Вячеслава Мальцева, суд арестовал на 15 суток – за неповиновение распоряжению полицейского.

26 марта в десятках городов России прошли акции протеста, связанные с вероятной причастностью главы российского правительства Дмитрия Медведева к коррупции. Во многих городах акции не были согласованы властями. По всей России задержали около полутора тысяч активистов.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в начале марта опубликовал расследование о незадекларированной недвижимости главы правительства России Дмитрия Медведева и его возможной причастности к коррупции. После того, как ни сам Медведев, ни его представители не ответили на обвинения, Навальный призвал провести акции протеста по всей стране 26 марта.