Число убитых в результате воздушного удара США боевиков возросло до 94 – чиновники Афганистана

Афганские чиновники заявляют, что количество боевиков группировки «Исламское государство», погибших в результате применения военными США мощнейшей среди неядерных бомб, выросло до 94.

Бомбу GBU-43, Massive Ordinance Air Blast, которую называют «Матерью всех бомб», впервые использовали в бою 13 апреля, удар был нанесен по позициям боевиков в восточной провинции Нангаргар.

Губернатор провинции сообщил, что среди убитых боевиков было четверо главных командиров. По данным чиновника, среди гражданского населения жертв нет, афганская армия эвакуировала проживающих в районе взрыва гражданских.

Министерство обороны Афганистана сообщало 14 апреля, что 36 боевиков были убиты в комплексе тоннелей на востоке страны в районе Ачин.

Массивная бомба была применена после того, как боевые действия активизировались на прошлой неделе.

Как сообщал спикер Пентагона Адам Стамп, это первое в истории боевое применение этой бомбы.

Спикер Белого дома Шон Спайсер, в свою очередь, сообщил, что эта бомба высокоточная и что США приняли меры, чтобы ее использование не повлекло гражданских жертв и побочного вреда.

Она была создана почти 15 лет назад и содержит около 10 тонн взрывчатки. Сокращение в ее названии MOAB полушутя расшифровывают на английском как «Мать всех бомб».

Удар был осуществлен с целью разрушения системы подземных ходов, которыми боевики свободно передвигались в регионе, что облегчало им нападения на американских советников и афганские войска, после того, как на прошлой неделе там погиб спецназовец США.