В ГПУ проверяют информацию о бегстве в Россию 4 экс-«беркутовцев»

В Генеральной прокуратуре Украины нет подтверждения информации о побеге в Россию четырех экс-сотрудников спецподразделения «Беркут», подозреваемых в убийствах активистов Евромайдана. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил прокурор отдела ГПУ Александр Ковальчук.

«Эта информация сейчас проверяется... Сейчас сделаны соответствующие запросы. У нас официальных данных о том, что они уехали в Россию, нет», – сказал Ковальчук.

В обращении, обнародованном в Youtube, освобожденный судом из-под стражи бывший сотрудник харьковского «Беркута» Виталий Гончаренко и трое его коллег заявили, что покинули территорию Украины. Бывшие «беркутовцы» Александр Костюк, Владислав Мастега, Артем Войлоков и Виталий Гончаренко заявили, что в ходе событий на Майдане в 2013-2014 годах «выполняли свой конституционный долг» и «обеспечивали общественный порядок, противодействовали радикалам, защищая жизнь и здоровье законопослушных граждан». В видеообращении они также заявили, что в течение трех лет «подвергаются уголовному преследованию со стороны государственных органов» и находиться на территории Украины им опасно.

Апелляционный суд Киева 6 апреля отпустил из-под стражи бывшего сотрудника харьковского «Беркута» Виталия Гончаренко. Суд удовлетворил жалобу защиты Гончаренко и обязал его являться в суд по первому вызову.

Печерский районный суд Киева в ночь с 9 на 10 марта изменил экс- «беркутовцам» меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей на 60 суток. С соответствующим ходатайством в суд обратился прокурор Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Александр Ковальчук. По данным прокуратуры, Гончаренко нарушил условия домашнего ареста, на которых его ранее выпустили из-под стражи.

Гончаренко подозревают в убийстве трех участников Евромайдана 18 февраля 2014 года на Крепостном переулке в Киеве. Кроме того, его подозревают в нападении на журналистов на блокпосту в зоне боевых действий на Донбассе в январе 2015 года.

По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадало 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли. Впоследствии погибших участников акций протеста стали называть Небесной сотней. По данным МВД, с 18 февраля по 2 марта 2014 года при исполнении служебных обязанностей в центре Киева погибли также 17 силовиков.