На схему доставки грузов в Крым хотят потратить 32 млн рублей

В аннексированном Крыму планируют разработать транспортно-логистическую схему доставки грузов для строительства объектов на полуострове. Объем финансирования проекта на 2017 год составляет 31,79 млн рублей (14,5 млн грн – КР), эта цифра предусмотрена ФЦП. Об этом сообщают в пресс-службе подконтрольного Кремлю Минстроя Крыма.

«В транспортно-логистической схеме доставки грузов будут отражены оптимальные маршруты доставки строительных материалов в Республику Крым», – заявил подконтрольный России первый заместитель министра строительства и архитектуры Крыма Владимир Локтионов.

В пресс-службе ведомства добавили, что соглашение о предоставлении субсидии на реализацию данного мероприятия ранее было подписано между подконтрольным Кремлю правительством Крыма и Министерством экономического развития России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».