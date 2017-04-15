В Иерусалиме сошел «благодатный огонь»

В Иерусалиме в храме Гроба Господня в субботу, 15 апреля, состоялось традиционное схождение «благодатного огня».

В храме собрались православные паломники и христиане других обрядов, которые празднуют Пасху по юлианскому календарю.

Священный, как считает эта часть христиан, огонь появился в алтаре во время молитвы Иерусалимского патриарха, как это происходит каждый год накануне Пасхи по юлианскому календарю. Патриарх сам молился в кувуклии (пещера, где, по преданию, был похоронен Христос – КР) за закрытыми дверями. В храме погасили все огни, а патриарх, сняв с себя одежду, прошел процедуру осмотра.

После схождения огня патриарх передал его верующим, которые зажгли от него охапки из 33 свечей – по возрасту Христа.

Сегодня, 15 апреля, православные и некоторые другие христиане отмечают Великую субботу.

Ранее сообщалось, что на административной границе с аннексированным Крымом в воскресенье, 16 апреля, состоится церемония передачи «благодатного огня» из Иерусалима на полуостров из материковой Украины.