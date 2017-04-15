МИД Украины: трое украинцев пострадали в ДТП в России

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что трое украинцев пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Ленинградской области (Россия) 14 апреля.

Как сообщает департамент консульской службы МИД в Facebook, пострадавшим украинцам оказали медицинскую помощь, угрозы их жизни нет.

«Один из них госпитализирован в Ленинградскую областную клиническую больницу с телесными повреждениями средней тяжести. Двое после получения первичной медицинской помощи покинули лечебное учреждение», – говорится в сообщении.

По данным Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, ДТП в Ленинградской области, в которой пострадали трое украинцев, произошла 14 апреля. Генконсульство поддерживает связь с лечебным учреждением и правоохранительными органами, осуществляющими расследование по этому делу.