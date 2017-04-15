Musafir vaqtı: «Мустафа Джемилев. Несгибаемый»

В новом выпуске «Musafir vaqtı» говорят о книге, которую ждал не только крымскотатарский народ, но и весь мир. Об этом говорит наша гостья, автор книги – Севгиль Мусаева. «Несгибаемый» – не просто биографический роман. Это рассказ о Крыме и жизни Мустафы Джемилева. В книге читатель найдет пятьдесят часов интервью, журналистские расследования, фотографии из архива, некоторые из которых, печатаются впервые. Севгиль поделится незабываемыми историями, связанными с написанием книги.

Автор программы – Халисе Зинедин.

Время эфира: 18:40 – 18:50. Эфир можно слушать на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM-диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии.