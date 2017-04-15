Ходорковский оставил должность руководителя движения «Открытая Россия»

Михаил Ходорковский оставил пост главы российского общественного движения «Открытая Россия». Такое заявление он сделал на конференции движения, которая проходит 15 апреля в Таллине.

«Мы подадим пример обществу, что можно строить будущее вместе, самостоятельно, без вождей», – сказал он.

Следующий руководитель движения избираться на конференции членов совета «Открытая Россия». Согласно планам мероприятия, совет также будет переизбрана.

Бывший совладелец компании ЮКОС Михаил Ходорковский более 10 лет отбыл в заключении в России по двум уголовным делам о налоговых и другие финансовые нарушения, вторую из которых правозащитники называют сугубо политическим. Он покинул Россию после того, как президент Владимир Путин помиловал его в декабре 2013 года. Ходорковский живет преимущественно в Швейцарии и Великобритании.

Создание сспильного движения «Открытая Россия» инициировал Ходорковский.