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Новости

Ходорковский оставил должность руководителя движения «Открытая Россия»

Михаил Ходорковский

Михаил Ходорковский оставил пост главы российского общественного движения «Открытая Россия». Такое заявление он сделал на конференции движения, которая проходит 15 апреля в Таллине.

«Мы подадим пример обществу, что можно строить будущее вместе, самостоятельно, без вождей», – сказал он.

Следующий руководитель движения избираться на конференции членов совета «Открытая Россия». Согласно планам мероприятия, совет также будет переизбрана.

Бывший совладелец компании ЮКОС Михаил Ходорковский более 10 лет отбыл в заключении в России по двум уголовным делам о налоговых и другие финансовые нарушения, вторую из которых правозащитники называют сугубо политическим. Он покинул Россию после того, как президент Владимир Путин помиловал его в декабре 2013 года. Ходорковский живет преимущественно в Швейцарии и Великобритании.

Создание сспильного движения «Открытая Россия» инициировал Ходорковский.

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