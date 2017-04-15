Порошенко утвердил пожизненные госстипендии для пожарных, которые тушили пожар на Чернобыльской АЭС

Президент Украины Петр Порошенко утвердил пожизненные государственные стипендии для пожарных, участвовавших в тушении пожара на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. Порошенко подписал соответствующий указ.

Как сообщает пресс-служба Администрации президента, в 2006 году были основаны пожизненные государственные стипендии для военнослужащих, принимавших непосредственное участие в тушении пожара на Чернобыльской АЭС и ее охране 26 апреля 1986 года.

«Однако в список стипендиатов не были включены работникои, отдельные лица рядового и начальствующего состава пожарной охраны органов внутренних дел Украины. Учитывая это, Порошенко подписал указ, которым предусмотрено назначить пожизненные государственные стипендии 22 работникам в размере трех прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц», – говорится в сообщении.

26 апреля 1986 в тушении пожара на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС принимали участие 65 работников пожарной охраны органов внутренних дел, 6 из них в результате радиоактивного облучения, несовместимого с жизнью, погибли.

59 человек получили высокие дозы радиоактивного облучения и стали инвалидами, заболевание которых связано с выполнением служебных обязанностей во время тушения пожара. За 30 лет после аварии на Чернобыльской АЭС умерли 17 работников пожарной охраны органов внутренних дел, которые принимали участие в тушении пожара в день Чернобыльской катастрофы, 5 человек выехали за пределы Украины.

Чернобыльская катастрофа привела к одному из крупнейших выбросов радиации. Это привело к массовому радиационному загрязнению территорий, из которых выселили около 200 тысяч человек. Зоны отчуждения были созданы на территории Киевской области в Украине, Гомельской и Могилевской областей Беларуси, а также Брянской области России.

Непосредственно от взрыва и при тушении пожара погиб 31 человек, более 200 были госпитализированы. В то же время точное количество людей, которые преждевременно умерли или потеряли здоровье в результате аварии, подсчитать невозможно.

По официальной статистике, по состоянию на 1 января 2016 года в Украине насчитывается 1млн 961 тысяч 904 человека, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.