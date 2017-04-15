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Порошенко утвердил пожизненные госстипендии для пожарных, которые тушили пожар на Чернобыльской АЭС

Чернобыльская АЭС 26 апреля 1986 года, архивное фото

Президент Украины Петр Порошенко утвердил пожизненные государственные стипендии для пожарных, участвовавших в тушении пожара на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. Порошенко подписал соответствующий указ.

Как сообщает пресс-служба Администрации президента, в 2006 году были основаны пожизненные государственные стипендии для военнослужащих, принимавших непосредственное участие в тушении пожара на Чернобыльской АЭС и ее охране 26 апреля 1986 года.

«Однако в список стипендиатов не были включены работникои, отдельные лица рядового и начальствующего состава пожарной охраны органов внутренних дел Украины. Учитывая это, Порошенко подписал указ, которым предусмотрено назначить пожизненные государственные стипендии 22 работникам в размере трех прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц», – говорится в сообщении.

26 апреля 1986 в тушении пожара на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС принимали участие 65 работников пожарной охраны органов внутренних дел, 6 из них в результате радиоактивного облучения, несовместимого с жизнью, погибли.

59 человек получили высокие дозы радиоактивного облучения и стали инвалидами, заболевание которых связано с выполнением служебных обязанностей во время тушения пожара. За 30 лет после аварии на Чернобыльской АЭС умерли 17 работников пожарной охраны органов внутренних дел, которые принимали участие в тушении пожара в день Чернобыльской катастрофы, 5 человек выехали за пределы Украины.

Чернобыльская катастрофа привела к одному из крупнейших выбросов радиации. Это привело к массовому радиационному загрязнению территорий, из которых выселили около 200 тысяч человек. Зоны отчуждения были созданы на территории Киевской области в Украине, Гомельской и Могилевской областей Беларуси, а также Брянской области России.

Непосредственно от взрыва и при тушении пожара погиб 31 человек, более 200 были госпитализированы. В то же время точное количество людей, которые преждевременно умерли или потеряли здоровье в результате аварии, подсчитать невозможно.

По официальной статистике, по состоянию на 1 января 2016 года в Украине насчитывается 1млн 961 тысяч 904 человека, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

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