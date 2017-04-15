В поселке Мирное прошел митинг в честь Дня освобождения Симферопольского района от нацистов

В поселке Мирное 15 апреля прошел траурный митинг в честь 73-й годовщины освобождения Симферопольского района от нацистов.

По сообщениям пресс-службы подконтрольного Кремлю горсовета Симферополя, в мероприятии приняли участие член Совета Федерации Федерального Собрания России Сергей Цеков, депутаты крымского парламента и Симферопольского горсовета, представители общественных ветеранских и молодежных организаций, школьники и горожане.

Почтив память погибших минутой молчания, участники митинга возложили цветы и венки к Вечному огню.

Накануне, 11 апреля, в Керчи проходили мероприятия по случаю Дня освобождения города. Утром прошло возложение цветов к «Вечному огню», расположенному на площади Ленина. Позже на железнодорожный вокзал прибыл «Поезд Победы».