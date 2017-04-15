Число погибших от взрыва в сирийском Алеппо возросло до 39 – СМИ

До 39 возросло число погибших в результате взрыва, произошедшего сегодня в сирийском Алеппо у колонны автобусов с беженцами. Об этом сообщает The Associated Press в Twitter со ссылкой на сирийское телевидение.

Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, расположенный в Лондоне, сообщил о более 24 погибших.

Сирийские государственные СМИ сообщили, что взрыв совершил террорист-смертник. Они также опубликовали фотографии, как утверждается, с места происшествия, на которых видны последствия обгоревшие автобусы, человеческие тела на земле и черный дым.

В автобусах находились тысячи шиитов, поддерживающих власть Башара Асада. Их эвакуировали из Алеппо и сел вдоль зоны боевых действий между правительственными войсками и повстанческими группами.

Населения Сирии преимущественно суннитское. Однако Асад принадлежит к алавитскому религиозному меньшинству, которое называют ответвлением шиитского течения ислама.