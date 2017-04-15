Ходорковский призывает поддержать кандидатуру Навального на пост президента России

Бывший российский нефтяной магнат и узник Кремля Михаил Ходорковский призвал своих сторонников поддержать на президентских выборах в следующем году кандидатуру оппозиционера и борца с коррупцией Алексея Навального.

Заявление Ходорковского, сделанное 15 апреля на конференции общественного движения «Открытая Россия», стала очередным политическим маневром перед избирательной кампанией 2018 года, в которой Владимир Путин, как ожидается, будет стремиться получить очередной президентский срок.

Антипутинская оппозиция разделена на много групп, партий и отдельных лиц, многие из которых на протяжении многих лет боролись друг с другом, разрушая усилия по созданию единого фронта.

После помилования Путиным в 2013 году, Ходорковский использовал свое движение «Открытая Россия», пытаясь создать более жизнеспособный оппозиционное движение. Сегодня Ходорковский заявил, что уходит с поста главы «Открытой России».

Харизма Навального, популярность которого растет, дали определенную надежду на то, что оппозиционные группы объединятся вокруг него, несмотря на некоторую неопределенность относительно предыдущих убеждений, его сторонники называют сфабрикованными обвинениями.

«Замена Путина на другого Путина нас не может устроить. Именно поэтому я предлагаю поддержать Навального на президентских выборах», – написал Ходорковский в Twitter.

В прошлом месяце Навальный смог возглавить крупнейшие антиправительственные демонстрации в России, как и ряд митингов в 2011-2012 годах, в которых Навальный также играл ведущую роль. В надежде повторить этот успех, Навальный призвал к новым демонстраций 12 июня.