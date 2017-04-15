В трех микрорайонах Евпатории приостановили подачу горячей воды – администрация

В трех микрорайонах Евпатории с 14 по 26 апреля приостановили подачу горячей воды. Об этом сообщается на сайте подконтрольной Кремлю администрации города.

«В связи с необходимостью проведения госповерки коммерческих узлов учета газа, установленных в котельных Евпаторийского филиала ГУП «Крымтеплокоммунэнерго», в период с 14 по 26 апреля приостанавливается подача горячего водоснабжения в 8-м микрорайоне (котельная на Чапаева,119), 1-м и 6-м микрорайонах (котельные на Интернациональной,135а и Крупской,48а)», – говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе уточнили, что на 1-м и 6-м микрорайонах воды не будет с 19 по 26 апреля.

После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал.