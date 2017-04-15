Умерла старейшая в мире женщина, которая родилась еще в 19 веке

В Италии, в возрасте 117 лет умерла старейшая в мире из известных ныне людей Эмма Морано. СМИ цитируют ее врача Карло Бава, который сообщил Associated Press, что Эмма Морано умерла 15 апреля в своем доме в северной Италии. По имеющимся данным, она последняя из тех, кто родился в 19-м веке.

Эмма Морано родилась 29 ноября 1899, поэтому за свою жизнь застала три столетия.

По данным американской исследовательской группы по геронтологии, самый старый человек после Морано – жительница Ямайки по имени Вайолет Браун, которой исполнилось 117 лет 10 марта.