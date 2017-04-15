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Новости

Умерла старейшая в мире женщина, которая родилась еще в 19 веке

Эмма Морано во время празднования 117 дня рождения, Италия, 29 ноября 2016

В Италии, в возрасте 117 лет умерла старейшая в мире из известных ныне людей Эмма Морано. СМИ цитируют ее врача Карло Бава, который сообщил Associated Press, что Эмма Морано умерла 15 апреля в своем доме в северной Италии. По имеющимся данным, она последняя из тех, кто родился в 19-м веке.

Эмма Морано родилась 29 ноября 1899, поэтому за свою жизнь застала три столетия.

По данным американской исследовательской группы по геронтологии, самый старый человек после Морано – жительница Ямайки по имени Вайолет Браун, которой исполнилось 117 лет 10 марта.

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